Обірвані життя і важкі травми: в якому стані діти, які постраждали у жахливій ДТП на Львівщині
Джерело:24 канал
У Рудках 3 вересня трапилась жахлива аварія, внаслідок якої загинули 3 людини. Ще двоє неповнолітніх дівчат потрапили у лікарню. Лікарі провели дітям операції та продовжують боротись за їхні життя.
Про стан потерпілих розповіли в Дитячій лікарні на вулиці Орлика в коментарі 24 каналу. Сама ж смертельна аварія трапилася у центрі міста біля ринку. Водій вантажівки не впорався з керуванням та влетів у будівлю.
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Лікарі продовжують боротись за життя потерпілих
У Рудках 3 вересня вантажівка на швидкості влетіла у будівлю магазину. 36-річний водій та 2 перехожих, 47-річні жінка та чоловік, загинули на місці. Також до лікарні потрапили двоє неповнолітніх дівчат віком 10 та 15 років.
10-річна дівчинка наразі перебуває у стабільно важкому стані. Завдяки злагодженій роботі лікарів Дитячої лікарні на вулиці Орлика та Восьмої міської клінічної лікарні життя дитини вдалося зберегти. Їй провели 2 операції за життєвими показами. Медики діагностували у дівчинки низку травм:
- політравму;
- закриту черепно-мозкову травму;
- забій головного мозку важкого ступеня;
- мозкову кому;
- закриту травму грудної клітки;
- тупу травму живота;
- травматичну ампутацію лівої нижньої кінцівки на рівні нижньої третини стегнової кістки;
- множинні переломи тазу, нижніх та верхніх кінцівок.
Наразі маленька пацієнтка отримує інтенсивну медикаментозну терапію. Поруч з дівчинкою перебувають її мама та лікарі інтенсивної терапії, які цілодобово надають дитині необхідне лікування. Наразі потреби у переливанні крові немає.
Сім'я дівчинки просить про допомогу усіх небайдужих. Рідні оголосили збір коштів на дорогий протез. Реквізити:
- 5375 4141 2573 0456 (Monobank) – Іван Петрівський;
- 5168 7554 6065 9010 (“Приватбанк”) – Олена Качмар;
- 4441 1144 5431 4129 (Monobank) – Андрій Петрівський;
- 5167 8032 0712 9987 (“Ощадбанк”) – Олена Качмар;
- 5354 6550 3834 7367 (Ukrsibbank) – Оксана Качмар.
Своєю чергою, 15-річна потерпіла також перебуває у стабільно важкому стані. У неї діагностували політравму, травматичний шок, переломом кісток тазу, відкриту черепно-мозкову травму та травму хребта. Дівчинці провели 2 оперативних втручання.
Наразі вона отримує всю необхідну медичну допомогу, розпочато харчування. Біля неї знаходяться її рідні,
– зауважили у лікарні.
Обом дітям зробили комп'ютерну томографію в режимі політравми. Щодня консиліум лікарів обговорює наступну тактику лікування неповнолітніх.
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Смертельна ДТП у Рудках: коротко
- Приблизно о 16:20 вантажівка на швидкості влетіла у будівлю магазину.
- Фура знесла електроопору та збила людей, які перебували на тротуарі.
- Загинули водій та 47-річні чоловік та жінка. На щастя, двох дівчат вдалося врятувати.
- Очевидці ДТП розповіли, що водій почав сигналити ще на в'їзді у місто. Ймовірно, у вантажівки відмовили гальма.
- У мережі з'явилося відео з камер спостереження, які зафіксували момент аварії.
- Частину траси Львів – Самбір тимчасово заблокували, адже вантажівку станом на 4 вересня досі не забрали.