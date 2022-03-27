Очень много повреждений в школах, садах и домах, – Садовый о последствиях атак во Львове
Оккупанты совершили новую атаку на Львов, нанеся мощные ракетные удары. Поэтому много повреждений появилось во львовских школах и детсадах.
Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Львова. По словам Андрея Садового, поврежден также жилищный фонд города.
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Садовый: Сотни окон просто вылетели с рамами
Мэр Львова напомнил, что 2 мощных удара направлялись на 2 объекта, которые уже фактически разрушены. Обошлось без смертельных жертв, хотя есть 5 раненых, которым оказывают помощь.
Очень много повреждений в наших школах, садах, жилищный фонд, но, дай бог, мы это все поправим,
– сообщил он.
Садовый отметил, что удары оккупантов были фактически направлены на жилые районы города, ведь именно там расположены объекты.
"Очень много повреждений. Я уже молчу о сотнях окон, которые просто вылетели с рамами. Всю ночь продолжалось тушение пожара. Только под утро ГСЧС героически выполнила свою работу", – подытожил львовский городской голова.
Садовый рассказал о последствиях новой атаки во Львове: смотрите видео