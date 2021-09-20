Одну из львовских улиц перекрыли из-за утечки газа: фото и видео с места происшествия

На улице Дудаева во Львове 20 сентября произошла утечка газа. На время тушения пламени и аварийных работ дорогу перекрыли.

Инцидент случился возле дома №7. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и Львовгаза.

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Во Львове из-за утечки газа перекрыли улицу

На улице Дудаева возле дома №7 произошла утечка газа. В результате инцидента дорогу перекрыли.

"Улица Дудаева 7 перекрыта из-за утечки газа", – сообщил депутат Игорь Зинкевич.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и работники газовой службы. В комментарии 24 канала спикер ГСЧС Львовской области Игорь Курус рассказал, что пожарные начали тушить пожар в 8:47. По состоянию на 11:00 пламя до сих пор не преодолели. Причины возникновения возгорания устанавливают специалисты.

Смотрите видео с места происшествия:

На время работ, вероятно, будут перекрывать газ

Местные жители рассказали, что яма возле дома была уже давно. Там чувствовался запах газа, поэтому соответствующие службы неоднократно об этом оповещали.

Сегодня будто из-за высоковольтного кабеля и искры произошло возгорание. Сейчас со слов людей службы планируют погасить огонь и заварить,

– добавил Зинкевич.

Если выключение газа будет необходимо, то его будут перекрывать частично в Галицком и Лычаковском районе. Газоснабжение восстановят после окончания проведения ремонтных работ.

На Дудаева произошла утечка газа / Фото "Варта 1"