Опасная рыбалка: во Львовской области 35-летний мужчина подхватил лептоспироз

У 35-летнего мужчины из Львовщины диагностировали лептоспироз. По словам медиков, он мог инфицироваться опасным заболеванием во время рыбалки.

Мужчина сейчас находится во Львовской областной инфекционной больнице. Его состояние – близкое к тяжелому.

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35-летний мужчина заразился лептоспирозом

Во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали 35-летнего жителя Николаевщины. У него диагностировали опасное инфекционное заболевание – лептоспироз.

Врач-инфекционист медучреждения Юрий Собко рассказал, что у мужчины были боль в икроножных мышцах, желтуха, повышенная температура, интоксикация и тому подобное. Пациент находится в состоянии, близком к тяжелому.

Доподлинно не известно, где именно мужчина мог инфицироваться лептоспирозом. Однако пациент, по словам врача, любит рыбачить. Поэтому он мог заразиться опасным заболеванием, зайдя в воду зараженного водоема. Кроме этого, мужчина живет в селе и имеет хозяйство, где есть грызуны, которые являются носителями возбудителя болезни.

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Коротко о лептоспирозе