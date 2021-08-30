Опасная рыбалка: во Львовской области 35-летний мужчина подхватил лептоспироз
Источник:ZAXID.NET
У 35-летнего мужчины из Львовщины диагностировали лептоспироз. По словам медиков, он мог инфицироваться опасным заболеванием во время рыбалки.
Мужчина сейчас находится во Львовской областной инфекционной больнице. Его состояние – близкое к тяжелому.
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35-летний мужчина заразился лептоспирозом
Во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали 35-летнего жителя Николаевщины. У него диагностировали опасное инфекционное заболевание – лептоспироз.
Врач-инфекционист медучреждения Юрий Собко рассказал, что у мужчины были боль в икроножных мышцах, желтуха, повышенная температура, интоксикация и тому подобное. Пациент находится в состоянии, близком к тяжелому.
Доподлинно не известно, где именно мужчина мог инфицироваться лептоспирозом. Однако пациент, по словам врача, любит рыбачить. Поэтому он мог заразиться опасным заболеванием, зайдя в воду зараженного водоема. Кроме этого, мужчина живет в селе и имеет хозяйство, где есть грызуны, которые являются носителями возбудителя болезни.
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Коротко о лептоспирозе
- Лептоспироз – опасное инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Leptospira.
- Основными носителями возбудителя болезни в естественных условиях являются крысы, полевые мыши, землеройки и ежи.
- Заболеть лептоспирозом можно во время купания в зараженных водоемах и контакта с инфицированными животными.
- Кроме этого, подхватить болезнь можно, употребив зараженную пищу.
- Бактерия попадает в организм человека через трещины, порезы, раны на коже или слизистые оболочки.
- Человек может заболеть в период от 2 дней до 4 недель после заражения.
- Симптомы лептоспироза варьируются от легких (головная боль, лихорадка, боль в мышцах, покраснение глаз, диарея, высыпания) до серьезных (поражение почек, поражение печени, менингит и даже смерть).
- Чтобы избежать заражения, медики советуют во время работы с землей надевать перчатки, мыть руки и бороться с грызунами.