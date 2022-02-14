От коронавируса во Львове умер школьник

Ученик 7 класса лицея 51 имени Ивана Франко Святослав Мудрый умер от осложнений болезни COVID-19. Мальчику было 12 лет.

О смерти сообщили 14 февраля. В детской больнице на Филиппа Орлика пока не комментируют смерть.

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Вероятная причина смерти

Как сообщил изданию Тvoemisto.tv Виктор Тодосенко, сын которого учился со Святославом в одном классе, мальчик умер 13 февраля. Он болел коронавирусом и имел проблемы с сердцем. Это, по словам мужчины, и привело к осложнениям.

"Святослав умер в больнице на Орлика. Сегодня около обеда его привезли из больницы. В 19.30 состоится парастас в Рясном в Церкви святого Василия Великого УГКЦ. Завтра (15 февраля – 24 канал) пройдут похороны", – рассказал Виктор.

Семья нуждается в помощи

По информации источников 24 канала, это первая смерть ребенка от коронавируса во Львове.

По информации Тvoemisto.tv, мама Святослава находится в больнице. В ее семье есть еще один ребенок – старшая сестра умершего. Всех желающих призывают финансово помочь семье (номер карты – 4149 4991 3136 6369, Мудрая Юлия Дмитриевна).

Текст публикации лицея 51 имени Ивана Франко

Лицейская семья выражает глубокое соболезнование семье Мудрых в связи с тяжелой потерей – смертью сына Святослава, ученика 7-А класса. Он был ярким лучиком и обладал доброй душой. Святославчик всегда улыбался, любил жизнь и доставлял радость всем вокруг.

"Мама готовит вкусную еду, брат убирает, а сестра помогает мне украсить комнату гирляндами, игрушками и яркими дождиками", – так он описывал последние рождественские празднования в семье.

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