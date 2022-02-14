Про смерть повідомили 14 лютого. У дитячій лікарні на Пилипа Орлика наразі не коментують смерть.

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Ймовірна причина смерті

Як повідомив виданню Тvoemisto.tv Віктор Тодосенко, син якого навчався зі Святославом в одному класі, хлопчик помер 13 лютого. Він хворів на коронавірус і мав проблеми із серцем. Це, за словами чоловіка, і спричинило ускладнення.

"Святослав помер у лікарні на Орлика. Сьогодні близько обіду його привезли з лікарні. О 19.30 відбудеться парастас у Рясному у Церкві святого Василія Великого УГКЦ. Завтра (15 лютого – 24 канал) відбудеться похорон", – розповів Віктор.

Зверніть увагу! За інформацією джерел 24 каналу, це перша смерть дитини від коронавірусу у Львові.

Сім'я потребує допомоги

За інформацією Тvoemisto.tv, мама Святослава наразі перебуває у лікарні. У її сім'ї є ще одна дитина – старша сестра померлого. Всіх охочих закликають фінансово допомогти сім'ї (номер картки – 4149 4991 3136 6369, Мудра Юлія Дмитрівна).

Текст публікації ліцею 51 імені Івана Франка

Ліцейна родина висловлює глибоке співчуття сім'ї Мудрих у зв'язку з важкою втратою – смертю сина Святослава, учня 7-А класу. Він був яскравим промінчиком та мав добру душу. Святославчик завжди усміхався, любив життя та приносив радість усім довкола.

"Мама готує смачну їжу, брат прибирає, а сестра допомагає мені прикрасити кімнату гірляндами, іграшками і яскравими дощиками", - так він описував останні різдвяні святкування в родині.

Ти завжди залишишся в наших серцях... Легких тобі хмаринок... Спочивай з Богом.