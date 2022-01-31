От сильного ветра во Львовской области упала новогодняя елка

Праздничное дерево стояло на главной площади Буска. Информацию о том, что дерево упало, опубликовали 30 января.

Елку уже успели забрать из центра города. Ее на тракторе тянули по дороге.

К теме Непогода в Украине: без света остались более 300 населенных пунктов в 6 областях

Елка, которая упала в Буске: смотрите видео

Последствия порывов ветра во Львовской области

Ветер и метели 31 января полностью лишили электроснабжения 46 городов и сел. Частично без света остались 47 населенных пунктов.

Благодаря аварийно-восстановительным работам удалось восстановить электроэнергию примерно в 50 городах и селах. Однако еще 19 остаются полностью обесточенными.

Какой будет погода во Львовской области

Во Львове и области 31 января объявили оранжевый уровень опасности. В гидрометцентре отметили, что ожидают сильные порывы ветра и метели. Кроме этого, на дорогах будет гололедица



Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала