Отбросило на 7 метров: в Чехии водитель Audi насмерть сбил 15-летнюю девушку со Львовщины

В чешском городе Пльзень 5 октября водитель Audi насмерть сбил 15-летнюю девушку со Львовщины. В момент столкновения она, пытаясь догнать трамвай, выбежала на дорогу.

По информации ZAXID.NET, погибшей оказалась жительница Дрогобыча Кристина Черная. Она переехала в Чехию вместе с родителями.

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Машина насмерть сбила 15-летнюю девушку

В полдень 5 октября на улице Клатовской в чешском городе Пльзень произошла смертельная авария. Недалеко от остановки "Площадь Масарика" машина Audi сбила 15-летнюю девочку со Львовщины.

По словам свидетелей, она пыталась догнать трамвай и выбежала на дорогу вне пешеходного перехода. В то время светофор горел для пешеходов "красным", а по дороге двигались машины. Одна из них сбила девушку. От удара ее отбросило на 7 метров.

На место аварии приехали все спасательные службы. Медики начали реанимировать украинку. Однако девушка получила тяжелые травмы и погибла на месте происшествия. Правоохранители огородили территорию и начали устанавливать обстоятельства ДТП. Водителя Audi проверили на алкоголь и наркотики. Оба теста оказались отрицательными.

Смотрите видео с места смертельной аварии:

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Девочка была родом из Дрогобыча

Несколько дрогобычских сайтов и страниц в соцсетях 7 октября сообщили, что в ДТП погибла 15-летняя жительница Дрогобыча Кристина Черная.

Выражаем искренние соболезнования родным, одноклассникам, друзьям по поводу трагической смерти Черной Кристины. Училась в 10 школе имени Коновальца,

– говорится на инстаграм-странице drogobych_live.

Директор дрогобычского лицея №10 Наталья Каратонова рассказала, что девочка училась там до 4 класса. В 2015 году она вместе с родителями уехала в Чехию.

В Чехии машина насмерть сбила девочку из Дрогобыча / Фото KRIMI-PLZEN