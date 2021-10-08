Отлетел на несколько метров: недалеко от Львова скорая сбила мужчину на пешеходном переходе

На трассе Киев – Чоп 7 октября скорая сбила мужчину. Он в момент столкновения переходил дорогу по пешеходному переходу.

ДТП произошло возле прильвовского села Солонка. Пешеход попал в больницу.

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Скорая сбила пешехода на переходе

Авария произошла в 14:45 на трассе Киев – Чоп недалеко от села Солонка. Как предварительно установили правоохранители, водитель кареты скорой помощи Peugeot Boxer, 64-летний житель одного из сел Стрыйского района, сбил 33-летнего жителя Нового Роздола. В результате ДТП пешеход получил травмы, поэтому его госпитализировали.

На видео, которое опубликовали в сети видно, что мужчина переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. Вероятно, он не услышал сирены скорой, которая, очевидно, ехала на вызов. От удара пешехода отбросило на несколько метров.

Смотрите видео момента ДТП:

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства ДТП.