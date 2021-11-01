Отопительный сезон во Львове: в городе установили новые тарифы на тепло

Исполком Львовского горсовета 1 ноября установил новые тарифы на отопление в городе. Это связано со значительным поднятием стоимости газа.

Тариф увеличили для бюджетных учреждений и коммерческих предприятий. В то же время для львовян стоимость отопления не изменилась.

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Исполком ЛГС скорректировал тарифы на отопление в городе

Исполком Львовской мэрии 1 ноября установил новые тарифы на горячую воду, отопление, его производство, транспортировку и поставку. Изменения касаются ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго". Речь идет о поднятии тарифа для бюджетных и других потребителей. По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Александра Одинца, стоимость отопления для населения не изменится.

Львовяне в своих платежках за теплоснабжение будут получать начисления на том же уровне, что и в прошлом отопительном сезоне. Между тем корректировка тарифа состоялась для потребителей категории бюджета и других потребителей (коммерция и т. п.),

– рассказал Одинец.

По его словам, поднятие стоимости отопления связано со значительным ростом цены на газ, которая является основной составляющей себестоимости тарифа. Заместительница городского главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк отметила, что по состоянию на 1 ноября тарифы на отопление для бюджетных и других потребителей (кроме населения) уже откорректировали в Запорожье, Хмельницком, Виннице, Полтаве и других городах.

Как изменились тарифы на отопление во Львове

Решения исполкома о поднятии стоимости отопления вступают в действие с момента их публикации. По информации ZAXID.NET, для ЛКП "Львовтеплоэнерго" тарифы на теплоснабжение на отопительный сезон 2021 – 2022 будут такими:

население – 1402,78 гривны за гигакалорию;

бюджетные учреждения – 2445,06 гривны за гигакалорию;

другие потребители – 2808,51 гривны за гигакалорию;

религиозные организации – 2366,27 гривны за гигакалорию.

Для ЛКП "Зализнычтеплоэнерго" исполком установил следующие тарифы: