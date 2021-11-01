Тариф увеличили для бюджетных учреждений и коммерческих предприятий. В то же время для львовян стоимость отопления не изменилась.
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Исполком ЛГС скорректировал тарифы на отопление в городе
Исполком Львовской мэрии 1 ноября установил новые тарифы на горячую воду, отопление, его производство, транспортировку и поставку. Изменения касаются ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго". Речь идет о поднятии тарифа для бюджетных и других потребителей. По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Александра Одинца, стоимость отопления для населения не изменится.
Львовяне в своих платежках за теплоснабжение будут получать начисления на том же уровне, что и в прошлом отопительном сезоне. Между тем корректировка тарифа состоялась для потребителей категории бюджета и других потребителей (коммерция и т. п.),
– рассказал Одинец.
По его словам, поднятие стоимости отопления связано со значительным ростом цены на газ, которая является основной составляющей себестоимости тарифа. Заместительница городского главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк отметила, что по состоянию на 1 ноября тарифы на отопление для бюджетных и других потребителей (кроме населения) уже откорректировали в Запорожье, Хмельницком, Виннице, Полтаве и других городах.
Как изменились тарифы на отопление во Львове
Решения исполкома о поднятии стоимости отопления вступают в действие с момента их публикации. По информации ZAXID.NET, для ЛКП "Львовтеплоэнерго" тарифы на теплоснабжение на отопительный сезон 2021 – 2022 будут такими:
- население – 1402,78 гривны за гигакалорию;
- бюджетные учреждения – 2445,06 гривны за гигакалорию;
- другие потребители – 2808,51 гривны за гигакалорию;
- религиозные организации – 2366,27 гривны за гигакалорию.
Для ЛКП "Зализнычтеплоэнерго" исполком установил следующие тарифы:
- население – 1420,32 гривны за гигакалорию;
- бюджетные учреждения – 2537,97 гривны за гигакалорию;
- другие потребители – 3565,73 гривны за гигакалорию;
- религиозные организации – 2537,94 гривны за гигакалорию.