Отошел порыбачить: на Львовщине трагически погиб 35-летний мужчина – фото с места происшествия

Неподалеку Перемышлян 19 августа погиб 35-летний мужчина. Он отплыл от берега, чтобы порыбачить на надувной шине, и утонул.

Тело погибшего достали из воды спасатели. Его передали правоохранителям.

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Мужчина утонул во время рыбалки

В 16:29 спасателям поступило сообщение, что в селе Ивановка Львовского района во время рыбалки в местном пруду утонул мужчина. Он находился в 20 метрах от берега. Погибшим оказался 35-летний житель села Нараев Тернопольской области. Спасатели в комментарии ZAXID.NET рассказали, что мужчина рыбачил вместе со своей женой: она – с берега, а он – на надувной шине в воде.

Женщина услышала его крики о помощи, начала бегать искать кого-то на подмогу. Только потом вызвали спасателей,

– рассказали в ГСЧС Львовщины.

Пруд – заросший камышом, там есть много водорослей. Спасатели вытащили тело погибшего на берег с помощью лодки и подручных средств. После этого его передали работникам полиции.



Мужчина рыбачил вместе с женой / Фото ГСЧС Львовщины



Он отплыл от берега сам / Фото ГСЧС Львовщины



К сожалению, рыбак утонул / Фото ГСЧС Львовщины