Палатка сгорела дотла: 1-летний мальчик погиб во время пожара в ромском лагере на Львовщине

В Жидачове 6 ноября во время пожара в ромском лагере погиб 1-летний мальчик. Его мать оставила ребенка без присмотра в палатке и пошла за водой.

Женщину задержали правоохранители. Ей грозит тюрьма.

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Мальчик погиб во время пожара

Правоохранителям 6 ноября позвонила по телефону 23-летняя жительница Закарпатья. Она рассказала, что в Жидачове на территории ромского лагеря погиб ее 1-летний сын.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские, спасатели и другие сотрудники полиции. Правоохранители установили, что в самодельной палатке с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой, женщина зажгла самодельную печку. После этого она пошла к озеру набирать воду, оставив ребенка без присмотра.

Пока матери не было, в палатке возник пожар. Маленький мальчик не мог спастись, поэтому, к сожалению, он погиб. На месте дома семьи осталось только пепелище.



Женщина подожгла печку в палатке и оставила сына самого / Фото полиции Львовщины

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Матери угрожает тюрьма

Правоохранители задержали мать погибшего мальчика. Вскоре суд изберет женщине меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство за "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком". Максимальное наказание, которое грозит задержанной – до 5 лет за решеткой.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все происшествия катастрофы.



Мальчик погиб во время пожара / Фото полиции Львовской области



Мать ребенка задержали / Фото полиции Львовской области