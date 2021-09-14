Перепутали поганку с сыроежкой: трое львовян попали в реанимацию из-за отравления грибами

Трое львовян 12 сентября попали в больницу из-за отравления грибами. Врачи предполагают, что они перепутали сыроежку с бледной поганкой.

Львовяне ели грибы, отдыхая на природе. Сейчас пациенты находятся в реанимации.

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Львовяне попали в реанимацию с отравлением

Во Львовскую областную клиническую больницу утром 12 сентября госпитализировали трех львовян с симптомами отравления. Медики подозревают, что пациенты отравились бледной поганкой. По словам исполняющей обязанности заведующего реанимационного отделения больницы Жанны Ушневич, на данный момент пострадавшие находятся в реанимации.

Она отметила, что пациенты, 48-летний мужчина и 2 женщины в возрасте 51 и 57 лет 11 сентября выехали из Львова отдыхать на природу. В лесу они собрали сыроежек и решили пожарить их вместе с мясом на мангале. После прогулки аппетит у всех был отличный, однако ночью им стало плохо, а утром следующего дня они оказались в реанимации.

Состояние одной пациентки удовлетворительное, поскольку она не ела грибов, а только мясо, которое готовилось с грибами. А двух других пациентов тяжелое. Есть подозрение, что они отравились бледной поганкой, перепутали ее с сыроежкой,

– добавила Ушневич.

Симптомы отравления грибами

В Минздраве не советуют покупать грибы на стихийных рынках, ведь среди них могут быть ядовитые. Также лучше не собирать грибы самостоятельно, если вы в них не разбираетесь. Как отличить съедобные грибы от ядовитых, читайте в материале 24 канала

В Минздраве рассказали, что признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней. Основными симптомами являются:

тошнота, рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

удушье;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

появление галлюцинаций и бреда.

Если у вас появился хотя бы один из этих симптомов, необходимо немедленно вызвать скорую.

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Первая помощь при отравлении грибами

Если вы отравились грибами, самое главное – срочно вызвать врача. Если есть возможность, следует промыть желудок водой или выпить сорбенты. Наименьшая эффективная доза активированного угля – 0,5 грамма на килограмм массы тела.

До приезда скорой лучше лечь и пить много жидкости – обычной, подсоленной воды или прохладного чая. Это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины. Категорически запрещено употреблять алкоголь, любую пищу, молочные и кисломолочные продукты, ведь это может ускорить всасывание токсинов.

Кроме этого, ни в коем случае не следует заниматься самолечением и пытаться "переждать". Это может быть смертельно опасно. Остатки грибов или грибных блюд нужно обязательно сохранить. Ведь лабораторное исследование поможет установить причину отравления и назначить правильное лечение.