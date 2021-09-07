Две девочки умерли в больнице. Им было всего 4 и 12 лет. За жизнь их 13-летнего брата борются медики.

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Еще двое младших детей имеют легкие симптомы. Все из одной семьи, живут в селе Крутогорб. Семья не состоит на учете социальных служб.

Родители пытались лечить детей самостоятельно

Сначала родители пытались лечить детей самостоятельно. Скорую вызвали только на 5 день болезни, поскольку младшей сестренке стало совсем плохо. Ее отправили в больницу в состоянии комы. Медики говорят, что родители потратили слишком много времени.

Дети могли отравиться бледной поганкой

Сначала мать не сказала, что ели дети, но потом рассказала, что употребляли грибы и ягоды, которые собрали накануне в лесу. Экспертиза будет выяснять, что именно убило детей. Предварительно врачи говорят, что это могла быть бледная поганка.

Исполняющий обязанности заведующего реанимации Гайсинской больницы Дмитрий Кондратюк рассказал, что ребенок, который был в сознании, рассказал, что ели грибы.

Когда мы оказывали помощь, не могли понять, какой это был яд, тем более этот токсин был в организме с первого числа. То есть дети с первого числа поели грибы и состояние их ухудшалось на глазах,

– сказал Кондратюк.

В полиции возбудили уголовное дело. Действия медиков также проверяют на профессионализм.

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