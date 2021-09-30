"Пиз**й работать": львовская блогерша заявила, что ненавидит АТОвцев, а Крым – российский

Блогерша из Львова во время прямого эфира в инстаграме убеждала, что Крым – российский. Однако это не единственное скандальное заявление львовянки. Во время следующего эфира женщина сказала, что ненавидит ветеранов АТО.

Блогерша уверена, что Крым – русский, по документам. Ведь оккупанты на границе требовали у ее знакомого выписку, что у него есть родственники в России.

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Блогерша назвала Крым российским

В сети появилась запись прямого эфира одной из львовских блогерок. Во время него женщина разговаривала со своим подписчиком. Она рассказывала, что ее знакомый хотел поехать в Москву. На российской границе у мужчины требовали показать выписку, он имеет родственников в России. Почему-то во время этого рассказа блогерша сказала, что Крым – российский. На уточняющий вопрос ее собеседника, кому же принадлежит полуостров, женщина ответила довольно агрессивно.

Чей, чей... Крым – российский. По документам. И пишите, что хотите. Мне нас**ть,

– заявила блогерша.

Во время следующего прямого эфира женщина сказала, что ненавидит ветеранов АТО. На этот раз она почему-то говорила по-русски

"Почему я не люблю АТОвцев? Больше всего раздражает, когда он заходит в маршрутку и говорит, что он АТОвец. И что б**ть? Пи***й работать!", – добавила блогерша.

По ее словам, в то время, когда ветеран АТО едет в автобусе бесплатно, "бабушка с пенсией должна дать за проезд". Именно поэтому она ненавидит украинских защитников. После огласки этого инцидента женщина удалила свои страницы в фейсбуке и тиктоке.

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Блогерша извинилась за свои слова

Вскоре женщина восстановила свою тикток-страницу. На ней появилось своеобразное видео с извинениями. На ролике видно, как блогерша кружит под песню "Перлина Україна". На видео она написала "Крым – это Украина".

"Вопросы в трансляции были провокационные. Я каюсь за то, что говорила!", – говорится в подписи к видео.

Также она отметила, что благодарит военных, которые защищают нашу Украину от российской агрессии.

Львовская блогерша извинилась: видео