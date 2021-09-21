Пьяный львовянин угрожал взорвать 5-этажку: его задержала полиция

Во Львове 21 сентября правоохранители задержали пьяного 35-летнего мужчину. Он угрожал взорвать 5-этажку, в которой живет.

Инцидент произошел на улице Зеленой. Вскоре злоумышленнику выберут меру пресечения.

К теме Угрожал взорвать школу и пошел за пивом: задержали одессита с гранатой

Мужчина сообщил полиции о "бомбе" в 5-этажке

Правоохранителям примерно в 5:30 поступило анонимное сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов на улице Зеленой "заложили бомбу". На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники, патрульные, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители обследовали дом и прилегающую территорию, однако никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не нашли. Полицейские установили, что ложную информацию о заминировании предоставил 35-летний житель дома.



Мужчина сообщил полиции о "бомбе" в многоэтажке / Фото полиции Львовщины

Читайте также Массовое минирование АЗС и супермаркетов в Луганской области: полиция открыла уголовное производство

Злоумышленнику грозит тюрьма

Оказалось, что мужчина был пьян. Правоохранители его задержали. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство за "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности". Если вину львовянина докажут в суде, ему грозит от 2 до 6 лет в тюрьме.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.