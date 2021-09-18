За пол дня взрывотехники, кинологи, спецназовцы и следователи отработали сразу 28 объектов в Северодонецке и Старобельске. В этом им помогали работники ГСЧС и СБУ.

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Во время проверок полиция проводила эвакуацию

Во время этих проверок пришлось эвакуировать всех граждан, которые находились в помещениях. Подозрения не подтвердились – никакой взрывчатки правоохранители не нашли.

Фейковым "минерам" грозит от 2 до 6 лет лишения свободы

Полиция начала уголовное производство за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Если виновников найдут и они предстанут перед судом, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.



Правоохранители проверили более 20 объектов / Фото Нацполиции



Полиция проводила эвакуацию граждан / Фото Нацполиции

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