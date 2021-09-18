За пол дня взрывотехники, кинологи, спецназовцы и следователи отработали сразу 28 объектов в Северодонецке и Старобельске. В этом им помогали работники ГСЧС и СБУ.
Ранее Угрожал взорвать школу и пошел за пивом: задержали одессита с гранатой
Во время проверок полиция проводила эвакуацию
Во время этих проверок пришлось эвакуировать всех граждан, которые находились в помещениях. Подозрения не подтвердились – никакой взрывчатки правоохранители не нашли.
Фейковым "минерам" грозит от 2 до 6 лет лишения свободы
Полиция начала уголовное производство за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Если виновников найдут и они предстанут перед судом, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Правоохранители проверили более 20 объектов / Фото Нацполиции
Полиция проводила эвакуацию граждан / Фото Нацполиции
Последние громкие "фейковые заминирования":
- В Киеве из-за сообщения о взрывчатке эвакуировали студентов института бизнеса и технологий 14 сентября.
- В то же день сообщили о заминировании сразу трех судов Одессы.
- В начале сентября школьник в Кривом Роге решил "заминировать" собственную школу. Теперь к ответственности могут привлечь его опекуна.
- Курьезный случай произошел в Черновцах. Там нетрезвый мужчина вызвал правоохранителей из-за якобы бомбы в квартире. Подозрительным предметом оказалась упаковка прищепок.