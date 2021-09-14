Как отметили в полиции Киева в комментарии 24 каналу, пока на месте происшествия работают взрывотехники и кинологи. Эксперты проверяют здание и ищут в нем взрывчатку.

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Если никаких подозрительных предметов не найдут, следователи будут открывать уголовное производство о фейковом заминировании.

Занятия сорваны

Информация о заминировании здания вуза на Звездном переулке, 1/5 пришла на почту полиции около 9:00 14 сентября.

После этого правоохранители связались с администрацией заведения и там началась эвакуация.

На место происшествия отправились эксперты, а также медики скорой и спасатели ГСЧС.

Если информация о взрывчатке не подтвердится, а полицейские установят личность злоумышленника, человека могут посадить на срок от 4 до 8 лет.

Смотрите видео эвакуации из здания КИБиТ: