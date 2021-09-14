Як зазначили у поліції Києва в коментарі 24 каналу, наразі на місці події працюють вибухотехніки та кінологи. Експерти перевіряють будівлю та шукають у ній вибухівку.

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Якщо жодних підозрілих предметів не знайдуть, слідчі відкриватимуть кримінальне провадження про фейкове замінування.

Заняття зірвані

Інформація про замінування будівлі вишу на Зоряному провулку, 1/5 найдішла на пошту поліції близько 9:00 14 вересня.

Після цього правоохоронці зв'язалися з адміністрацією закладу і там почалася евакуація.

На місце події вирушили експерти, а також медики швидкої та рятувальники ДСНС.

Якщо інформація про вибухівку не підтвердиться, а поліцейські встановлять особу зловмисника, чоловіка можуть посадити на термін від 4 до 8 років.

Дивіться відео евакуації з будівлі КІБіТ: