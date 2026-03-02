В Домажире снова авария: у большой части Львова проблемы с водой
- Во Львове снова произошла авария на водопроводе в Домажире.
- У значительной части города проблемы с водоснабжением.
Под Львовом новая авария. Как передают корреспонденты 24 Канала, воды нет по тем же адресам, что и в прошлый раз.
Об аварии рассказали в Львовском городском совете. Там утверждают, что виновата частная техника.
Почему во Львове нет воды?
На водопроводе в Домажире произошла авария.
Повреждение могло возникнуть после работы частной техники на этом участке. Ремонтные бригады предприятия уже выехали на место и приступили к ликвидации повреждения. Поэтому по состоянию на сейчас в часть домов Львова вода подается с пониженным давлением,
– пишут в ЛГС.
Там привели большой список адресов, где воду будут подавать с пониженным давлением:
- ул. Агрусова,
- ул. Алмазная,
- ул. Ангарная,
- ул. Николая Бажана,
- ул. Степана Бандеры,
- ул. Дмитрия Бандривского,
- ул. Ивана Биберовича,
- ул. Дмитрия Бортнянского,
- ул. Братьев Михновских,
- ул. Брюховицкая,
- ул. Бузинова,
- ул. Ивана Величковского,
- ул. Остапа Вересая,
- ул. Вершницкая,
- ул. Марка Вовчка,
- ул. Льва Ганкевича,
- ул. Генерала Олексы Алмазова,
- ул. Генерала Осипа Микитки,
- ул. Льва Геца,
- ул. Якова Гниздовского,
- ул. Ивана Гушалевича,
- ул. Доробок,
- ул. Дорогичинская,
- ул. Дубовицкая,
- ул. Ольги Дучиминской,
- ул. Василия Ерошенко,
- ул. Загородняя,
- ул. Железнодорожная,
- ул. Золотая,
- ул. Марка Каганца,
- ул. Петра Калнышевского,
- ул. Григория Квитки-Основьяненко,
- ул. Братьев Дужих,
- ул. Федора Кориатовича,
- ул. Кузняровка,
- ул. Литейная,
- ул. Ловецкая,
- луговая,
- ул. Игнатия Лукасевича,
- ул. Михаила Лучкая,
- ул. Александра Лушпинского,
- ул. Любачивская,
- ул. Малковицкая,
- ул. Маршалковская,
- ул. Яна Матейко,
- ул. Льва Мациевича,
- ул. Машинистов,
- ул. Мирная,
- ул. Моторная,
- ул. Рудольфа Моха,
- ул. На Четвертях,
- ул. Георгия Нарбута,
- ул. Нарциссовая,
- ул. Немировская,
- ул. Нестора Летописца,
- ул. Ожинова,
- ул. Евгения Озаркевича,
- ул. Озерная,
- ул. Евгения Олесницкого,
- ул. Осикова,
- ул. Павлокомская,
- ул. Папоротная,
- ул. Сергея Параджанова,
- ул. Паровая,
- ул. Подлесная,
- ул. Пилотов,
- ул. Сембратовичей,
- ул. Пикулицкая,
- ул. Планерная,
- ул. Воздушная,
- ул. Поричкова,
- ул. Александра Потебни,
- ул. Прилбицкая,
- ул. Благосклонная,
- ул. Пропеллерная,
- ул. Профессора Ивана Ковалика,
- ул. Резедова,
- ул. Разлогая,
- ул. Рассадная,
- ул. Роксоляны,
- ул. Ряснянская,
- ул. Светлая,
- ул. Гетмана Ивана Сирко,
- ул. Скромная,
- ул. Афанасия Сластиона,
- ул. Надежды Мудрой,
- ул. Осипа Сорохтея,
- ул. Сотника Василия Афанасия,
- ул. Михаила Стельмаха,
- ул. Елены Степановны,
- ул. Алексея Стороженко,
- ул. Суботовская,
- ул. Романа Сушко,
- ул. Сияние,
- ул. Тесная,
- ул. Тростинная,
- ул. Тараса Трясила,
- ул. Ивана Фещенко-Чопивского,
- ул. Нила Хасевича,
- ул. Холмская,
- ул. Хорватская,
- ул. Чесановская,
- ул. Георгия Чечета,
- ул. Дмитрия Чижевского,
- ул. Евгения Чикаленко,
- ул. Ивана Шараневича,
- ул. Тараса Шевченко,
- ул. Широкая,
- ул. Юрия Яновского,
- ул. Ярославская,
- ул. Ясная,
- ул. Панаса Сотника боковая,
- ул. Речицкая,
- ул. Городоцкая, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
- Левандовская, 30.
Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета организует развозку емкостей и резервуаров с водой в этом районе. Ранее их убрали на время сильных морозов.
Точный перечень адресов сообщат дополнительно.
Справка. Село Домажир в Яворивском районе расположено в 17 километрах от Львова.
Показываем Домажир на карте:
В прошлом году в Домажире уже была проблема с водой
В октябре 2025 года на магистральном водопроводе в районе Домажира было несколько серьезных повреждений. Из-за этого львовяне несколько суток были без воды.
Андрей Садовый тогда говорил, что повреждена труба – 1901 года. Поэтому гарантировать, что новых прорывов или трещин не будет, – невозможно.