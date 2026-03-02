В Домажире снова авария: у большой части Львова проблемы с водой

Под Львовом новая авария. Как передают корреспонденты 24 Канала, воды нет по тем же адресам, что и в прошлый раз.

Об аварии рассказали в Львовском городском совете. Там утверждают, что виновата частная техника.

Смотрите также Львовянка вернулась с Мальдив с вирусной тропической лихорадкой

Почему во Львове нет воды?

На водопроводе в Домажире произошла авария.

Повреждение могло возникнуть после работы частной техники на этом участке. Ремонтные бригады предприятия уже выехали на место и приступили к ликвидации повреждения. Поэтому по состоянию на сейчас в часть домов Львова вода подается с пониженным давлением,

– пишут в ЛГС.

Там привели большой список адресов, где воду будут подавать с пониженным давлением:

ул. Агрусова,

ул. Алмазная,

ул. Ангарная,

ул. Николая Бажана,

ул. Степана Бандеры,

ул. Дмитрия Бандривского,

ул. Ивана Биберовича,

ул. Дмитрия Бортнянского,

ул. Братьев Михновских,

ул. Брюховицкая,

ул. Бузинова,

ул. Ивана Величковского,

ул. Остапа Вересая,

ул. Вершницкая,

ул. Марка Вовчка,

ул. Льва Ганкевича,

ул. Генерала Олексы Алмазова,

ул. Генерала Осипа Микитки,

ул. Льва Геца,

ул. Якова Гниздовского,

ул. Ивана Гушалевича,

ул. Доробок,

ул. Дорогичинская,

ул. Дубовицкая,

ул. Ольги Дучиминской,

ул. Василия Ерошенко,

ул. Загородняя,

ул. Железнодорожная,

ул. Золотая,

ул. Марка Каганца,

ул. Петра Калнышевского,

ул. Григория Квитки-Основьяненко,

ул. Братьев Дужих,

ул. Федора Кориатовича,

ул. Кузняровка,

ул. Литейная,

ул. Ловецкая,

луговая,

ул. Игнатия Лукасевича,

ул. Михаила Лучкая,

ул. Александра Лушпинского,

ул. Любачивская,

ул. Малковицкая,

ул. Маршалковская,

ул. Яна Матейко,

ул. Льва Мациевича,

ул. Машинистов,

ул. Мирная,

ул. Моторная,

ул. Рудольфа Моха,

ул. На Четвертях,

ул. Георгия Нарбута,

ул. Нарциссовая,

ул. Немировская,

ул. Нестора Летописца,

ул. Ожинова,

ул. Евгения Озаркевича,

ул. Озерная,

ул. Евгения Олесницкого,

ул. Осикова,

ул. Павлокомская,

ул. Папоротная,

ул. Сергея Параджанова,

ул. Паровая,

ул. Подлесная,

ул. Пилотов,

ул. Сембратовичей,

ул. Пикулицкая,

ул. Планерная,

ул. Воздушная,

ул. Поричкова,

ул. Александра Потебни,

ул. Прилбицкая,

ул. Благосклонная,

ул. Пропеллерная,

ул. Профессора Ивана Ковалика,

ул. Резедова,

ул. Разлогая,

ул. Рассадная,

ул. Роксоляны,

ул. Ряснянская,

ул. Светлая,

ул. Гетмана Ивана Сирко,

ул. Скромная,

ул. Афанасия Сластиона,

ул. Надежды Мудрой,

ул. Осипа Сорохтея,

ул. Сотника Василия Афанасия,

ул. Михаила Стельмаха,

ул. Елены Степановны,

ул. Алексея Стороженко,

ул. Суботовская,

ул. Романа Сушко,

ул. Сияние,

ул. Тесная,

ул. Тростинная,

ул. Тараса Трясила,

ул. Ивана Фещенко-Чопивского,

ул. Нила Хасевича,

ул. Холмская,

ул. Хорватская,

ул. Чесановская,

ул. Георгия Чечета,

ул. Дмитрия Чижевского,

ул. Евгения Чикаленко,

ул. Ивана Шараневича,

ул. Тараса Шевченко,

ул. Широкая,

ул. Юрия Яновского,

ул. Ярославская,

ул. Ясная,

ул. Панаса Сотника боковая,

ул. Речицкая,

ул. Городоцкая, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145,

Левандовская, 30.

Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета организует развозку емкостей и резервуаров с водой в этом районе. Ранее их убрали на время сильных морозов.

Точный перечень адресов сообщат дополнительно.

Справка. Село Домажир в Яворивском районе расположено в 17 километрах от Львова.

Показываем Домажир на карте:

В прошлом году в Домажире уже была проблема с водой