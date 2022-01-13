Почти 34 тысячи человек эвакуировали из львовских школ из-за сообщения о заминировании

Аноним 12 января сообщил о заминировании всех школ Львова. Правоохранители эвакуировали из 130 учебных заведений почти 34 тысячи человек.

На местах работали взрывотехники и кинологи. К счастью, сообщение оказалось ложным.

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Во Львове сообщили о заминировании всех школ

По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, сообщение о заминировании всех львовских школ поступило на электронную почту управления СБУ во Львовской области в 11:00. К обследованию учебных заведений привлекли следственно-оперативные группы, специалистов-взрывотехников, кинологов, патрульных и сотрудников других служб полиции.

Правоохранители проверили 130 школ. Однако 43 учебных заведения отказались от проведения осмотра. Полицейские эвакуировали 3051 учителя и более 30,9 тысячи учеников. Во время обследований никаких взрывных устройств не нашли.

Смотрите фото, как правоохранители искали взрывчатку / Фото полиции Львовщины

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Следователи открыли уголовное производство за "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Злоумышленнику грозит от 2 до 6 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании.