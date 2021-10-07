Под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА, убитых НКВД
Источник:Мемориально-поисковый центр "Судьба"
Вблизи села Соколовка Львовской области обнаружили массовое захоронение воинов УПА. Большинство из них погибли в молодом возрасте от огнестрельных ран, которые получили в бою.
В общем эксгумировали останки 16 человек. Среди них одна женщина.
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Жестокие убийства воинов
В нескольких погибших обнаружили травмы, которые нанесли тупым предметом. Вероятно, воины получили травмы незадолго до смерти или в момент смерти.
По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом или прикладом винтовки,
– рассказали в мемориально-поисковом центре.
Археологи отмечают, что таким традиционно ведут себя комиссары НКВД с задержанными или ранеными бойцами. В нескольких бойцов также нашли личные вещи.
"Характер обнаруженного захоронения свидетельствует, что тела погибших воинов УПА забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму", – резюмировали в центре "Судьба".
Под Львовом нашли останки воинов УПА: смотрите фото
Публикация центра "Судьба":
По результатам поисково-эксгумационных исследований специалистами Мемориально-поискового центра "Судьба" было обнаружено массовое захоронение воинов УПА, вблизи село Соколовка Львовской области.
Всего было эксгумировано 16 останков, среди которых одна женщина.
Большинство мужчин погибли в молодом возрасте, в результате огнестрельных ран, полученных в бою.
В нескольких погибших обнаружены травмы, нанесенные тупым предметом, которые могли быть получены незадолго до смерти, или в момент смерти.
По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом, или прикладом винтовки.
Как правило, таким образом вели себя НКВДисты с задержанными, или ранеными воинами.
В нескольких бойцов найдено мелкие личные вещи.
Характер обнаруженного захоронения свидетельствует, что тела погибших воинов УПА забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму.