Подрезал дочкиного мужа и сбежал: на Львовщине домашнему насильнику грозит тюрьма

В одном из сел Львовского района 1 сентября мужчина набросился с ножом на своего зятя. Злоумышленник нанес ему несколько ударов и скрылся. Правоохранители быстро его задержали.

Инцидент произошел во время ссоры. Беглецу грозит тюремное заключение.

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Мужчина подрезал собственного зятя

Правоохранителям 1 сентября поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовского района мужчина подрезал своего зятя.

По указанному адресу немедленно выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что примерно в 1:00 между 57-летним жителем села и 34-летним мужем его дочери возник конфликт.

Ссора быстро переросла в драку.

Во время стычки мужчина схватился за нож и несколько раз ударил им своего зятя. После этого злоумышленник скрылся.

Медики диагностировали у пострадавшего "колото-резаные раны брюшной стенки и проникающее ранение брюшной полости".

Вскоре полицейские установили место пребывания беглеца и задержали его.

По информации следствия, злоумышленника уже неоднократно привлекали к административной ответственности за домашнее насилие, совершенное в отношении своей жены и дочери.



Мужчина набросился на зятя с ножом / Фото полиции Львовской области

Правоохранители проводят расследование

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 8 лет за решеткой.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.

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