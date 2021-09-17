Поджог авто журналистки во Львове: предполагаемый организатор хочет вернуться в полицию

Экс-майор полиции Михаил Чердак, которого подозревают в поджоге авто журналистки "Радио Свобода", хочет вернуться на работу. Он подал иск, в котором требует восстановить его в должности старшего оперуполномоченного криминальной полиции и выплатить зарплату за время вынужденного прогула.

Чердака уволили из полиции еще в феврале 2020 года. Он уже пытался обжаловать свое увольнение в судах.

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Подозреваемый в поджоге авто журналистки хочет вернуться в полицию

Полиция подозревает экс-майора полиции Михаила Чердака в организации поджога автомобиля львовской корреспондентки "Радио Свобода" Галины Терещук в январе 2020 года. В следующем месяце, после того, как стало известно о причастности полицейского к преступлению, его сразу же уволили с работы.

Уже в июле Чердак пытался обжаловать свое увольнение из полиции в суде. Он требовал восстановить его в должности старшего оперуполномоченного криминальной полиции и выплатить зарплату за время вынужденного прогула. Интересно, что именно в это время подозреваемый скрывался от следствия. Экс-полицейского задержали только 17 августа 2020 года.

В декабре 2020 года Львовский окружной административный суд из-за нарушения сроков обжалования оставил иск Чердака без рассмотрения. Это же решение в марте 2021 года подтвердил Восьмой апелляционный административный суд. Зато Верховный Суд в июне 2021 года отменил решение первой инстанции и апелляции.

Дело вернули во Львовский окружной административный суд для повторного рассмотрения. Судебное заседание по возобновлению Чердака в полиции должно было состояться 16 сентября. Однако его перенесли из-за отсутствия истца. Адвокат экс-полицейского объяснил, что тот заболел.

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