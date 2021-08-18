Поехал на работу во Львов и не вернулся: полиция разыскивает без вести пропавшего волынянина

Владимир-Волынская полиция разыскивает 46-летнего Романа Сигнаевского. Он 3 года назад уехал на работу во Львов и пропал без вести.

Сейчас связи с мужчиной нет. Родные пропавшего не знают, где он может находиться.

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Без вести пропавший уехал во Львов на работу

В Владимир-Волынском отделе полиции рассказали, что 46-летний житель села Борочиче Волынской области Роман Сигнаевський пропал 4 сентября 2018 года. Он рассказывал своим родственникам, что работает охранником во львовском магазине. В тот день мужчина сказал, что едет во Львов получить зарплату. Он обещал вернуться, однако домой больше не приехал. Связь с Сигнаевским оборвалась.

Мама пропавшего обратилась с заявлением в полицию. Мужчину объявили в официальный розыск. У волынянина также есть взрослые дети и брат. Последний раз знакомые Сигнаевского якобы видели его весной 2019 года вблизи одного из львовских рынков. По их словам, мужчина был неаккуратен, небрит и, возможно, попрошайничал.

Волынские полицейские организовывали поездку во Львов. Они искали мужчину в пунктах обогрева и ночлежках, однако безрезультатно. Полиция просит всех неравнодушных помочь разыскать без вести пропавшего волынянина.

Львовские правоохранители объявили в розыск 29-летнего Романа Яцкива. Он в апреле 2018 года уехал на работу в Израиль . Связь с мужчиной пропала почти 9 месяцев назад.



Волынянин пропал без вести во Львове/ Фото ZAXID.NET