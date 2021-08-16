Художник-декоратор Львовской оперы трагически погиб в горах

Погиб художник-декоратор Львовской Национальной Оперы Владимир Царик. Это случилось во время отдыха в горах. Ему было 43 года.

Как отмечает Zaxid.net, мужчина разбился в горах. Об этом стало известно 15 августа.

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Любил свое дело

Львовская опера выражает соболезнования родным и знакомым из-за гибели Владимира Царика. Коллега Царика Остап Громыш говорит, что декоратор очень любил свою работу. Также Громыш добавляет, что он был рад работать с таким человеком.

Художник, который любил театр и был всецело предан своему делу. Имел за честь и приятность общаться и работать с тобой. Покойся в мире и Божьей благодати,

– пишет работник театра Остап Громыш.

Сообщают, что художник-декоратор Владимир Царик работал во Львовском театре оперы и балета около 19 лет. Детали трагедии не разглашают.