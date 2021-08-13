Роланда Франко похоронят 13 августа в семейной могиле на Байковом кладбище в Киеве. Родственнику Ивана Франко было 89 лет.

Напомним Умер последний внук Ивана Франко Роланд

Прощание с Роландом Франко в Киеве

Церемония прощания с выдающимся деятелем проходила в Институте филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Чтобы проводить в последний путь Роланда Франко, пришли его родные и близкие, коллеги и друзья.

С прощальным словом, в частности, выступил племянник Роланда Франко и мэр Дрогобыча Тарас Кучма.

Прощание с Роландом Франко в Киеве / Фото Виктории Балан для 24 канала

В 14 часов состоится заупокойная панихида в церкви Святого Николая Мирликийского на Аскольдовой Могиле. Заупокойная литургия по Роланду Франко состоится в этот же день и во Львове: в церкви святой Софии, что рядом с домом Франко.

В 15 часов Роланда Франко похоронят на Байковом кладбище в семейном склепе. Внук Ивана Франко и глава правления Международного фонда его имени умер в возрасте 89 лет.



В Киеве простились с внуком Ивана Франко-Роландом / Фото Виктории Балан, 24 канал



Его похоронят на Байковом кладбище / Фото Виктории Балан, 24 канал

В Киеве возведут памятник Каменяру

Слова скорби выразил и мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что был знаком с Роландом Франко лично. О выдающемся деятеле он откликнулся только теплыми словами.

Кличко отметил, что Роланд Франко не дожил нескольких недель до установления камня, где впоследствии должны возвести скульптурную композицию в честь Ивана Франко.

Композицию, которую возведет Международный фонд Ивана Франко, установим на перекрестке улиц Липской и Институтской, на месте демонтированного в рамках декоммунизации памятника Мануильскому,

– отметил Виталий Кличко.



Роланд Франко возле памятника своего дедушки / Фото со страницы Виталия Кличко

Текст публикации Виталия Кличко

Друзья! Грустно и больно терять самых преданных патриотов Украины... Буквально несколько недель не дожил до события, о котором так мечтал, – установления камня на месте, где впоследствии возведут скульптурную композицию великому украинцу Ивану Франко, его внук Роланд Тарасович Франко. Мы были знакомы с Роландом Тарасовичем лично. Также во время парламентской кампании 2012 года он был активным членом "УДАРа", всегда поддерживал общественные и культурные мероприятия партии. Всегда радостно общался с молодежью. Был очень добрым, искренним и мудрым человеком.

Светлая Вам память, Роланд Тарасович...

Столица, по обращению Международного фонда Ивана Франко, определила место, где в конце августа будет установлен камень и вскоре построят скульптурную композицию Каменяру. Композицию, которую возведет Международный фонд Ивана Франко, установим на перекрестке улиц Липской и Институтской, на месте демонтированного в рамках декоммунизации памятника Мануильскому.

Что известно о внуке Ивана Франко

Источник: Львовский городской совет