До 8 градусов мороза: в ГСЧС предупредили о сильных заморозках на Львовщине

На Львовщине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и заморозков. До конца суток 27 апреля в области ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает ГСЧС Львовщины.

Какой будет погода на Львовщине?

Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют порывы северо-западного ветра скоростью 15–20 метров в секунду, что соответствует І уровню опасности – желтому.

Кроме того, до утра будут сохраняться чрезвычайные заморозки до 6 – 8 градусов мороза. Из-за этого объявлен третий уровень опасности – красный.

Спасатели призывают жителей области быть осторожными, следить за прогнозом погоды и соблюдать правила безопасности во время непогоды.

Интересно! В ночь на 27 апреля во Львове метеорологи зафиксировали температуру 5,3 градуса мороза по Цельсию. Этот показатель является рекордом самой низкой температуры воздуха за 80 лет: предыдущий рекорд был зафиксирован в 1954 году.

Напомним, непогода в Украине сохранится как минимум до конца апреля, а погодные условия будут оставаться нестабильными. По словам синоптика Ивана Семилита, облачность, дожди, местами мокрый снег и порывистый ветер будут определять погоду как в течение недели.

Уже с мая в Украине ожидается общая тенденция к постепенному потеплению. В то же время руководитель отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отметила, что прогностические модели пока дают разные варианты развития событий, поэтому делать точные выводы пока сложно.

