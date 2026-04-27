Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду прогнозируют?

Синоптики прогнозируют, что 28 апреля осадков в Украине в основном не будет. Лишь местами на Севере и северо-востоке возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западного направления будет со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Однако ночью в восточных и северо-восточных областях порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

В ночные часы Украину накроют заморозки 0 – 3 градуса. Они обойдут лишь побережье морей и Крым. Температура воздуха днем будет +6 – +11 градусов, а на Юге пригреет до +15 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

  • Киев +8...+10;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львов +7...+9;
  • Ивано-Франковск +8...+10;
  • Тернополь +7...+9;
  • Черновцы +8...+10;
  • Хмельницкий +7...+9;
  • Луцк +7...+9;
  • Ровно +7...+9;
  • Житомир +7...+9;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +12...+14;
  • Николаев +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +11...+13;
  • Чернигов +5...+7;
  • Сумы +5...+7;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +11...+13;
  • Запорожье +11...+13;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +10...+12;
  • Харьков +10...+12.

Погода на 28 апреляПогода в Украине на 28 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Украинцев предупредили о непогоде

  • По всем областям Украины с 28 апреля объявили II уровень опасности (оранжевый). Причиной стали заморозки от 0 до 3 градусов.

  • В нескольких областях они продержатся до 30 апреля. А на Кировоградщине – до 1 мая.

  • На последнюю неделю апреля синоптики прогнозируют дождливую погоду. Местами возможен мокрый снег. Уже на выходных, 2 – 3 мая, кое-где столбики термометров покажут +22 градуса.