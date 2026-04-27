Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какую погоду прогнозируют?
Синоптики прогнозируют, что 28 апреля осадков в Украине в основном не будет. Лишь местами на Севере и северо-востоке возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западного направления будет со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Однако ночью в восточных и северо-восточных областях порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
В ночные часы Украину накроют заморозки 0 – 3 градуса. Они обойдут лишь побережье морей и Крым. Температура воздуха днем будет +6 – +11 градусов, а на Юге пригреет до +15 градусов.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +8...+10;
- Ужгород +9...+11;
- Львов +7...+9;
- Ивано-Франковск +8...+10;
- Тернополь +7...+9;
- Черновцы +8...+10;
- Хмельницкий +7...+9;
- Луцк +7...+9;
- Ровно +7...+9;
- Житомир +7...+9;
- Винница +10...+12;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +5...+7;
- Сумы +5...+7;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +11...+13;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +10...+12.
Погода в Украине на 28 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Украинцев предупредили о непогоде
По всем областям Украины с 28 апреля объявили II уровень опасности (оранжевый). Причиной стали заморозки от 0 до 3 градусов.
В нескольких областях они продержатся до 30 апреля. А на Кировоградщине – до 1 мая.
На последнюю неделю апреля синоптики прогнозируют дождливую погоду. Местами возможен мокрый снег. Уже на выходных, 2 – 3 мая, кое-где столбики термометров покажут +22 градуса.