Синоптики предупреждали, что в начале недели снижение температурных показателей станет более ощутимым.

Где в Украине температура упала до минус 10 градусов?

Так, в Карпатах ударил неожиданно сильный мороз. Об этом сообщили "Горные спасатели".

По данным организации, 27 апреля по состоянию на 08:00 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла 10 градусов мороза. В то же время небо было ясным, а ветер не сильным, всего 5 метров в секунду.

Для сравнения, заметим, что накануне температура воздуха на этой горе составляла 1 градус мороза, а два дня назад – 3 градуса мороза.

Справка: Гора Поп Иван (также Поп Иван Черногорский, или Черная Гора) расположена в массиве Черногора на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Это одна из самых высоких вершин Украины – ее высота 2028 метров.

Напомним, что 27 апреля в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью 28 апреля в воздухе заморозки составят 0 – 3 градусов, а на юге на поверхности почвы заморозки будут 0 – 5 градусов.

Какая погода будет в Украине до конца месяца?

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 28 апреля на большей части территории страны будет малооблачно и без осадков. Только днем на Левобережье возможен слабый дождь с ледяной крупой. Днем температура воздуха составит от 10 до 16 градусов тепла.

29 апреля днем в большинстве областей Украины, кроме западных регионов, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, а на севере – с мокрым снегом. Температура воздуха повысится до 8 – 16 градусов тепла.

30 апреля днем в большинстве областей, кроме запада страны, ожидаются кратковременные дожди, местами возможна гроза и мелкий град. Температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла.