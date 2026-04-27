Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду прогнозують?

Синоптики прогнозують, що 28 квітня опадів в Україні здебільшого не буде. Лише місцями на Півночі та північному сході можливий невеликий дощ.

Вітер північно-західного напрямку буде зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Проте вночі у східних та північно-східних областях пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

У нічні години Україну накриють заморозки 0 – 3 градуси. Вони оминуть лише узбережжя морів та Крим. Температура повітря вдень буде +6 – +11 градусів, а на Півдні пригріє до +15 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +8...+10;

Ужгород +9...+11;

Львів +7...+9;

Івано-Франківськ +8...+10;

Тернопіль +7...+9;

Чернівці +8...+10;

Хмельницький +7...+9;

Луцьк +7...+9;

Рівне +7...+9;

Житомир +7...+9;

Вінниця +10...+12;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +5...+7;

Суми +5…+7;

Полтава +11...+13;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +10...+12;

Харків +10…+12.

Погода в Україні на 28 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

