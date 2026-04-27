Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Дивіться також В одному з регіонів України температура повітря опустилася до -10 градусів

Яку погоду прогнозують?

Синоптики прогнозують, що 28 квітня опадів в Україні здебільшого не буде. Лише місцями на Півночі та північному сході можливий невеликий дощ.

Вітер північно-західного напрямку буде зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Проте вночі у східних та північно-східних областях пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

У нічні години Україну накриють заморозки 0 – 3 градуси. Вони оминуть лише узбережжя морів та Крим. Температура повітря вдень буде +6 – +11 градусів, а на Півдні пригріє до +15 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

  • Київ +8...+10;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львів +7...+9;
  • Івано-Франківськ +8...+10;
  • Тернопіль +7...+9;
  • Чернівці +8...+10;
  • Хмельницький +7...+9;
  • Луцьк +7...+9;
  • Рівне +7...+9;
  • Житомир +7...+9;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +12...+14;
  • Миколаїв +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +12...+14;
  • Черкаси +11...+13;
  • Чернігів +5...+7;
  • Суми +5…+7;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +11...+13;
  • Запоріжжя +11...+13;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +10...+12;
  • Харків +10…+12.

Погода в Україні на 28 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Українців попередили про негоду

  • По всіх областях України з 28 квітня оголосили II рівень небезпеки (помаранчевий). Причиною стали заморозки від 0 до 3 градусів.

  • У кількох областях вони протримаються до 30 квітня. А на Кіровоградщині – до 1 травня.

  • На останній тиждень квітня синоптики прогнозують дощову погоду. Місцями можливий мокрий сніг. Вже на вихідних, 2 – 3 травня, подекуди стовпчики термометрів покажуть +22 градуси.