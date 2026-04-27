Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Яку погоду прогнозують?
Синоптики прогнозують, що 28 квітня опадів в Україні здебільшого не буде. Лише місцями на Півночі та північному сході можливий невеликий дощ.
Вітер північно-західного напрямку буде зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Проте вночі у східних та північно-східних областях пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
У нічні години Україну накриють заморозки 0 – 3 градуси. Вони оминуть лише узбережжя морів та Крим. Температура повітря вдень буде +6 – +11 градусів, а на Півдні пригріє до +15 градусів.
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +8...+10;
- Ужгород +9...+11;
- Львів +7...+9;
- Івано-Франківськ +8...+10;
- Тернопіль +7...+9;
- Чернівці +8...+10;
- Хмельницький +7...+9;
- Луцьк +7...+9;
- Рівне +7...+9;
- Житомир +7...+9;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +12...+14;
- Миколаїв +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +12...+14;
- Черкаси +11...+13;
- Чернігів +5...+7;
- Суми +5…+7;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +11...+13;
- Запоріжжя +11...+13;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +10...+12;
- Харків +10…+12.
Погода в Україні на 28 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Українців попередили про негоду
По всіх областях України з 28 квітня оголосили II рівень небезпеки (помаранчевий). Причиною стали заморозки від 0 до 3 градусів.
У кількох областях вони протримаються до 30 квітня. А на Кіровоградщині – до 1 травня.
На останній тиждень квітня синоптики прогнозують дощову погоду. Місцями можливий мокрий сніг. Вже на вихідних, 2 – 3 травня, подекуди стовпчики термометрів покажуть +22 градуси.