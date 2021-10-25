Задержали похитителя 9-месячной львовянки, ребенка нашли на Хмельнитчине

Полицейские задержали Юрия Лукача, который похитил во Львове девятимесячную Викторию Нечаеву. Девочка является дочерью его бывшей сожительницы. Ребенка нашли аж на Хмельнитчине.

Ребенок пропал 23 октября, а нашли его через 2 дня. К счастью, девочка невредима, сейчас ее обследуют медики. К розыску ребенка привлекли полицейских Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

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Нашли в Хмельницкой области

Полицейские в течение 2 дней разыскали знакомых злоумышленника, изучили записи камер видеонаблюдения, проводили опрос всех, кто мог помочь в поисках ребенка.

25 октября утром полицейский Смотрицкой общины установил местонахождение ребенка и мужчины. Их нашли в селе Смотрич Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские Львовщины. Злоумышленника удалось задержать. Ребенка планируют отвезти в больницу на обследование.



В Хмельницкой области задержали мужчину, который украл ребенка во Львове / Фото Нацполиции

По факту следователи Львовщины открыли уголовное производство за похищение человека. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.



Ребенка отвезут на обследование / Фото Нацполиции

Также вскоре суд изберет меру пресечения Юрию Лукачу. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

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