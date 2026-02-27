С марта поликлиники Львова будут работать по-новому: какие изменения ожидать

Во Львове изменят принцип работы поликлиник. С марта будут действовать четкие правила бесплатной амбулаторной помощи.

Андрей Садовый подчеркнул, что люди не должны неделями ждать врача.

Что изменится в работе поликлиник Львова?

Отныне консультация врача должна происходить в течение 24 часов с момента обращения пациента. Если семейный врач не имеет свободного времени для приема, его обеспечит дежурный врач.

Консультация узкопрофильного специалиста является бесплатной при условии наличия электронного направления от семейного или дежурного врача – это обязательное требование.

Лабораторные обследования должны проводиться не позднее чем в течение 24 часов, а не за несколько недель, как это случалось раньше.

Поликлиники будут работать без выходных:

в будни – с 08:00 до 20:00,

в субботу – с 09:00 до 15:00,

в воскресенье – с 09:00 до 14:00.

Также во Львове запускают отдельную медицинскую линию по номеру 1580. Туда люди могут обратиться в случае, если им отказали в приеме или безосновательно затягивают с предоставлением услуги.

Садовый отметил, что власть готовит программу финансовой поддержки врачей и медицинских работников, которые имеют большую нагрузку.

Медицина должна быть не формально бесплатной, а реально доступной. Нам важно, чтобы эти правила работали не на бумаге, а в реальной жизни. Человек должен знать: обратился – его примут. А если где-то система дает сбой, мы будем это исправлять,

– заверил городской голова.

