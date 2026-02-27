Андрій Садовий наголосив, що люди не повинні тижнями чекати лікаря.

Що зміниться у роботі поліклінік Львова?

Відтепер консультація лікаря має відбуватися протягом 24 годин із моменту звернення пацієнта. Якщо сімейний лікар не має вільного часу для прийому, його забезпечить черговий лікар.

Консультація вузькопрофільного спеціаліста є безоплатною за умови наявності електронного скерування від сімейного або чергового лікаря – це обов'язкова вимога.

Лабораторні обстеження повинні проводитися не пізніше ніж упродовж 24 годин, а не за кілька тижнів, як це траплялося раніше.

Поліклініки працюватимуть без вихідних:

у будні – з 08:00 до 20:00,

у суботу – з 09:00 до 15:00,

у неділю – з 09:00 до 14:00.

Також у Львові запускають окрему медичну лінію за номером 1580. Туди люди можуть звернутися у разі, якщо їм відмовили в прийомі або безпідставно затягують із наданням послуг.

Садовий зазначив, що влада готує програму фінансової підтримки лікарів і медичних працівників, які мають велике навантаження.

Медицина має бути не формально безоплатною, а реально доступною. Нам важливо, щоб ці правила працювали не на папері, а в реальному житті. Людина має знати: звернулась – її приймуть. А якщо десь система дає збій, ми будемо це виправляти,

– запевнив міський голова.

