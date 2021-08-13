В Польше сгорел 24-летний парень из Львовщины: его дома ждала беременная невеста

В Польше во время пожара трагически погиб 24-летний украинец Игорь Турецкий. Дома, на Львовщине, его ждала беременная невеста.

На транспортировку тела погибшего в Украину нужна немалая сумма. Родители парня и волонтеры объявили сбор.

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Молодой парень из Львовщины погиб в пожаре

Наталья Сопрун в сообществе "Наши в Катовице | Katowice | Польша" рассказала, что в Катовице трагически погиб 24-летний Игорь Турецкий. Во время пожара в квартире, в которой жил парень, он получил тяжелые ожоги.

Страшное горе случилось с нашим товарищем, который проживал в Польше в городе Катовице. От тяжелых ожогов в больнице скончался Турецкий Игорь (парню 24 года). Большие деньги нужны для транспортировки тела Игоря в Украину, где ждет сына мама для захоронения,

– говорится в заметке женщины.

Погибший проживал на Львовщине, а за границу уехал на заработки. У него дома осталась беременная невеста. Близкие и знакомые парня просят помочь собрать деньги, чтобы доставить его тело в Украину.



Парень погиб во время пожара / Фото UA-IN

Тело погибшего будет в Украине на следующей неделе

В фейсбук-сообществе "Дрогобыч демократический" Анна Савицкая рассказала, что деньги на транспортировку тела погибшего домой собрали за несколько часов.

"Спасибо всем, кто смог помочь финансово и молитвой. По информации от ближайших родственников, перевозка тела ожидается не ранее следующей недели. Продолжаются юридические процедуры", – отметила женщина.

Невеста погибшего опубликовала трогательное сообщение в инстаграме, в котором попрощалась с любимым.

"Ты будешь нашим ангелов, будешь нас оберегать сверху. Такого светлого и доброго человека я не встречала никогда. Мой Игорек, спасибо тебе, что оставил частичку себя для нас. Я эту частичку буду греть и оберегать под сердцем" – говорится в заметке девушки.

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Сообщение невесты парня / Фото UA-IN