В Польше сгорел 24-летний парень из Львовщины: его дома ждала беременная невеста
Источник:UA-IN
В Польше во время пожара трагически погиб 24-летний украинец Игорь Турецкий. Дома, на Львовщине, его ждала беременная невеста.
На транспортировку тела погибшего в Украину нужна немалая сумма. Родители парня и волонтеры объявили сбор.
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Молодой парень из Львовщины погиб в пожаре
Наталья Сопрун в сообществе "Наши в Катовице | Katowice | Польша" рассказала, что в Катовице трагически погиб 24-летний Игорь Турецкий. Во время пожара в квартире, в которой жил парень, он получил тяжелые ожоги.
Страшное горе случилось с нашим товарищем, который проживал в Польше в городе Катовице. От тяжелых ожогов в больнице скончался Турецкий Игорь (парню 24 года). Большие деньги нужны для транспортировки тела Игоря в Украину, где ждет сына мама для захоронения,
– говорится в заметке женщины.
Погибший проживал на Львовщине, а за границу уехал на заработки. У него дома осталась беременная невеста. Близкие и знакомые парня просят помочь собрать деньги, чтобы доставить его тело в Украину.
Парень погиб во время пожара / Фото UA-IN
Тело погибшего будет в Украине на следующей неделе
В фейсбук-сообществе "Дрогобыч демократический" Анна Савицкая рассказала, что деньги на транспортировку тела погибшего домой собрали за несколько часов.
"Спасибо всем, кто смог помочь финансово и молитвой. По информации от ближайших родственников, перевозка тела ожидается не ранее следующей недели. Продолжаются юридические процедуры", – отметила женщина.
Невеста погибшего опубликовала трогательное сообщение в инстаграме, в котором попрощалась с любимым.
"Ты будешь нашим ангелов, будешь нас оберегать сверху. Такого светлого и доброго человека я не встречала никогда. Мой Игорек, спасибо тебе, что оставил частичку себя для нас. Я эту частичку буду греть и оберегать под сердцем" – говорится в заметке девушки.
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