Поставил диагноз, не касаясь: обстоятельства гибели 23-летнего пациента из-за халатности хирурга

На Львовщине будут судить 38-летнего хирурга, из-за халатности которого погиб 23-летний пациент. Парень обратился с болью в животе, однако врач не смог диагностировать аппендицит.

Правоохранители открыли уголовное производство. Медику грозит до 2 лет в тюрьме.

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У 23-летнего парня был аппендицит

Трагедия произошла в 2020 году в Городке. После Пасхи 23-летний Ростислав Комнатный пожаловался на острую боль в животе. Родные парня сразу повезли его в больницу, так как заподозрили, что у него воспалился аппендикс. Однако медики даже не коснулись парня. Они выписали пациенту обезболивающее и сказали сдать анализ мочи. После этого парня направили домой.

Боль не проходила. Через день Комнатного снова привезли в поликлинику, прихватив с собой результаты анализа. Там ему сделали УЗИ и рентген. Медики, не касаясь живота, исключили аппендицит.

Через 3 дня, когда у парня начала темнеть кожа, брат в третий раз завез его в больницу. Пациента наконец прооперировали. Однако через несколько часов он погиб, даже не придя в себя. Причиной смерти был гангрено-язвенный аппендицит. Дежурного хирурга, который первым осматривал парня, на 2 недели отстранили от работы. Он ушел в отпуск.



Парень умер от аппендицита / Фото ZAXID.NET

Правоохранители задержали хирурга

Следователи установили, что 38-летний врач-хирург недооценил состояние 23-летнего пациента. Он должным образом не обследовал его и не предоставил необходимую медицинскую помощи. Из-за того, что парня не госпитализировали, он умер.

Врачу инкриминируют "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником". Максимальное наказание, которое ему грозит, – до 2 лет лишения свободы.

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