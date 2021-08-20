Врачу уже сообщили о подозрении. Ему грозит тюрьма.
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Пациент умер от осложнений
- Правоохранители установили, что 38-летний житель Львовского района, врач-хирург одной из районных больниц, недооценил состояние 23-летнего пациента.
- Он обратился за помощью в медучреждение, однако врач не обеспечил надлежащего обследования.
- Хирург решил не госпитализировать парня и не оказал ему необходимой медицинской помощи.
- Вследствие этого пациент вскоре умер от осложнений болезни.
Правоохранители проводят расследование
Следователи сообщили врачу о подозрении в "ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 5 лет лишения права занимать определенные должности, до 2 лет исправительных работ, до 2 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
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