Лікареві вже повідомили про підозру. Йому загрожує в'язниця.

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Пацієнт помер від ускладнень

Правоохоронці встановили, що 38-річний житель Львівського району, лікар-хірург однієї з районних лікарень, недооцінив стан 23-річного пацієнта.

Він звернувся за допомогою до медзакладу, однак лікар не забезпечив належного обстеження.

Хірург вирішив не госпіталізувати хлопця і не надав йому необхідної медичної допомоги.

Внаслідок цього пацієнт невдовзі помер від ускладнень хвороби.

Зверніть увагу! У Львові породілля, яка втратила дитину, звинуватила у службовій недбалості лікаря перинатального центру. Він не звернув увагу на тривожні симптоми, і немовля померло в утробі від кисневого голодування. За словами жінки, після трагедії медик ображав її та говорив, що вона "народить ще".

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі повідомили лікареві про підозру в "неналежному виконанні професійних обов'язків". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме до 5 років позбавлення права обіймати певні посади, до 2 років виправних робіт, до 2 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини події.

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