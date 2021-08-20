Лікареві вже повідомили про підозру. Йому загрожує в'язниця.

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Пацієнт помер від ускладнень

  • Правоохоронці встановили, що 38-річний житель Львівського району, лікар-хірург однієї з районних лікарень, недооцінив стан 23-річного пацієнта.
  • Він звернувся за допомогою до медзакладу, однак лікар не забезпечив належного обстеження.
  • Хірург вирішив не госпіталізувати хлопця і не надав йому необхідної медичної допомоги.
  • Внаслідок цього пацієнт невдовзі помер від ускладнень хвороби.

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі повідомили лікареві про підозру в "неналежному виконанні професійних обов'язків". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме до 5 років позбавлення права обіймати певні посади, до 2 років виправних робіт, до 2 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини події.

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