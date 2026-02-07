Пострадали объекты энергетики, загорелся дом: Россия массированно атаковала Львовскую область
- Россия массированно атаковала Львовскую область, пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры и жилой дом.
- Силы ПВО перехватили часть беспилотников и по меньшей мере 2 ракеты, пострадавших нет, но возможны длительные отключения света.
Россия массированно атаковала ночью Львовскую область. Пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры, а также жилой дом в одном из сел.
Об этом сообщил председатель ОГА Максим Козицкий.
Какие последствия массированной атаки на Львовщине?
Воздушная тревога на Львовщине продолжалась более 6 часов. В результате ударов врага пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры.
В селе Старый Добротвор предварительно из-за попадания БПЛА загорелся жилой дом. Пожар потушили пожарные.
Предварительно пострадавших нет.
Силы ПВО смогли перехватить часть беспилотников врага и по меньшей мере 2 ракеты неустановленного образца.
Во Львовской ОВА предупредили, что отключения света в результате обстрелов могут быть длительными и призвали подготовиться.
Какие еще регионы пострадали 7 февраля?
Россия массированно атаковала ракетами "Калибр" Бурштын в Ивано-Франковской области.
Взрывы раздавались и в Винницкой области. Через нее ракеты летели на Бурштын, но одновременно Россия, вероятно, атаковала какой-то объект области ракетой "Циркон".
Громко было в Ровно, где раздавалась серия взрывов на фоне воздушной тревоги.