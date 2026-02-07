Пострадали объекты энергетики, загорелся дом: Россия массированно атаковала Львовскую область

Россия массированно атаковала ночью Львовскую область. Пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры, а также жилой дом в одном из сел.

Об этом сообщил председатель ОГА Максим Козицкий.

Смотрите также На Львовщине прогремели взрывы

Какие последствия массированной атаки на Львовщине?

Воздушная тревога на Львовщине продолжалась более 6 часов. В результате ударов врага пострадали объекты критической энергетической инфраструктуры.

В селе Старый Добротвор предварительно из-за попадания БПЛА загорелся жилой дом. Пожар потушили пожарные.

Предварительно пострадавших нет.

Силы ПВО смогли перехватить часть беспилотников врага и по меньшей мере 2 ракеты неустановленного образца.

Во Львовской ОВА предупредили, что отключения света в результате обстрелов могут быть длительными и призвали подготовиться.

Какие еще регионы пострадали 7 февраля?