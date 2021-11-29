Потерялась в центре города: во Львове 2 дня подряд ищут 14-летнюю девушку

Недалеко от Оперного театра во Львове 27 ноября потерялась 14-летняя Ева-Виктория Малецкая. Девушку до сих пор не нашли.

Сейчас место нахождения пропавшей неизвестно. Всех, кто видел девочку, просят позвонить по телефону в полицию.

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В центре Львова исчезла 14-летняя девочка

Волонтеры и правоохранители 2 дня подряд ищут Еву-Викторию Малецкую. Она 27 ноября в 21:10 ушла от родителей вблизи Львовского театра оперы и балета на проспекте Свободы. Девочка еще не вернулась. Пока ее родные не знают, где может находиться девушка.

Пропавшей всего 14 лет. Она живет вместе с родителями в прильвовской деревне Скнилов. Приметы девушки:

среднее телосложение;

русые волосы;

была одета в серую куртку, зеленый свитер, светло-серые брюки и белую высокую обувь.

Всех, кто знает, где она может находиться, просят сообщить на бесплатную горячую линию 0-800-310-911 или в полицию по короткому номеру 102.



В центре Львова исчезла 14-летняя / Фото Поисково-спасательная волонтерская ассоциация