В центре Львова на площади Рынок произошел пожар: на месте работали спасатели

Вечером в понедельник, 8 июня, в самом центре Львова вспыхнул пожар –на площади Рынок загорелся дымоход пятиэтажного дома.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Читайте также Расширить Сокольники до аэропорта "Львов": в Минобороны раскритиковали планы застройщиков

Что произошло в центре Львова?

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения в 21:58 – очевидцы сообщили о дыме, который шел из-под кровли многоэтажного дома.

Местные СМИ также писали, что возгорание возникло позади отеля "Галиция" вблизи Площади Рынок.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия на чердаке пятиэтажного дома было обнаружено сильное задымление,

– отметили в ГСЧС.

Спасатели при осмотре обнаружили возгорание дымохода на площади около 15 квадратных метров. К счастью, пожар удалось локализовать в 22:25 и полностью потушить уже в 22:37.

К ликвидации привлекли 17 спасателей и 5 единиц спецтехники. Как сообщают в ГСЧС, в результате пожара пострадавших нет.

Чрезвычайные происшествия во Львове: последние новости