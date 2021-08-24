Праздничный концерт на "Арене Львов": к стадиону будут курсировать шаттл-басы

На стадионе "Арена Львов" 24 августа состоится праздничный концерт по случаю Дня Независимости. Поэтому для удобства посетителей к стадиону будут курсировать шаттл-басы.

Шаттл-басы организует управление транспорта Львовского горсовета. Кроме этого, автобусы, которые едут в направлении "Арены Львов", будут ездить дольше.

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К "Арене Львов" будут курсировать шаттл-басы

Львов вместе со всей страной 24 августа празднует 30-летие Дня Независимости. Поэтому по этому случаю на стадионе "Арена Львов" состоится праздничный концерт.

Для удобства посетителей в городе организуют шаттл-басы до стадиона, а работу общественного транспорта, который курсирует в его направлении, продлят до 00:00. В частности, говорится об автобусах №3а, 9, 10, 25 и 40 и троллейбусе №22.

Продолжаем работу транспорта, чтобы у людей, которые выйдут из концерта, была возможность добраться в разные точки города,

– пояснил заместитель начальника управления транспорта ЛГС Игорь Собенко.

Шаттл-басы будут отправляться на протяжении 16:00 – 18:00 с площади Петрушевича и от кинотеатра имени Довженко. Они будут ехать до улицы Миклеша и улицы Вернадского соответственно.

На вывоз со стадиона шаттл-басы будут работать с 22:30 до 00:30. Автобусы на Сихов будут отправляться с улицы Вернадского, а к центру – с перекрестка улиц Стрыйская – Сокильницкая.

В связи с перекрытием улицы Стрыйской, шаттл-басы, как и автобусы, будут объезжать по маршруту: улица Франко – улица Панаса Мирного – улица Чмолы и в обратном направлении.