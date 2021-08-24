Шатл-баси організує управління транспорту Львівської міськради. Окрім цього, автобуси, які їдуть у напрямку "Арени Львів", їздитимуть довше.

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До "Арени Львів" курсуватимуть шатл-баси

Львів разом з усією країною 24 серпня святкує 30-річчя Дня Незалежності. Тож з цієї нагоди на стадіоні "Арена Львів" відбудеться святковий концерт.

Для зручності відвідувачів у місті організують шатл-баси до стадіону, а роботу громадського транспорту, який курсує в його напрямку, продовжать до 00:00. Зокрема, мовиться про автобуси №3а, 9, 10, 25 та 40 і тролейбус №22.

Продовжуємо роботу транспорту, щоб люди, які вийдуть з концерту, мали можливість дістатися в різні точки міста,

– пояснив заступник начальника управління транспорту ЛМР Ігор Собенко.

Шатл-баси вирушатимуть впродовж 16:00 – 18:00 з площі Петрушевича та від кінотеатру імені Довженка. Вони їхатимуть до вулиці Мікльоша та вулиці Вернадського відповідно.

На вивіз зі стадіону шатл-баси працюватимуть з 22:30 до 00:30. Автобуси на Сихів відправлятимуться з вулиці Вернадського, а до центру – з перехрестя вулиць Стрийська – Сокільницька.

Зауважте! У зв'язку з перекриттям вулиці Стрийської, шатл-баси, як і автобуси, об'їжджатимуть за маршрутом: вулиця Франка – вулиця Панаса Мирного – вулиця Чмоли та у зворотному напрямку.