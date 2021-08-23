Зокрема, через великий святковий концерт на площі біля Академії сухопутних військ частину вулиці Стрийської перекриють. З 6:00 24 серпня до 6:00 25 серпня на ділянці від вулиці Сахарова до Героїв Майдану обмежать проїзд транспорту.

Актуально У Львові підняли Державний Прапор на найвищому флагштоці області: надзвичайні фото

Громадський транспорт Львова курсуватиме зі змінами

Через перекриття вулиці Стрийської тролейбуси №25 не курсуватимуть, а автобуси № 3А, 18 і 44 об'їжджатимуть закриту ділянку через вулиці Франка, Панаса Мирного, Чмоли та у зворотному напрямку.

Окрім того, 24 серпня, у зв'язку з проведенням "Маршу нескорених" та "Забігу у вишиванках", на кількох вулицях ситуативно перекриють рух.

З 9:00 год до 11:00 перекриють рух за маршрутом маршу: Личаківське кладовище – вулиця Мечникова – вулиця Чехова – вулиця Личаківська – площа Митна – вулиця Винниченка – Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні. Автобуси та електротранспорт курсуватимуть без змін.

Через "Забіг у вишиванках" з 9:00 до 11:00 перекриють рух транспорту на проспекті Чорновола від вулиці Липинського по проспекту Свободи до вулиці Коперника. Тролейбуси №33 тимчасово не курсуватимуть, а міський громадський транспорт їздитиме з тимчасовими змінами.

Цікаво Ремонт врешті завершився: 2 львівські магістральні вулиці відкриють для проїзду

Як курсуватимуть міські автобуси

Автобуси №1А, 8А, 8 і 22 курсуватимуть до перетину вулиці Липинського – проспекту Чорновола.

курсуватимуть до перетину вулиці Липинського – проспекту Чорновола. Автобуси №3А їхатимуть до площі Петрушевича.

їхатимуть до площі Петрушевича. Автобуси №5А курсуватимуть до площі Митної.

курсуватимуть до площі Митної. Автобуси №6А та 52 їздитимуть до церкви святої Анни – вулиці Захисників України.

їздитимуть до церкви святої Анни – вулиці Захисників України. Автобуси № 7, 17, 20, 25, 31, 34, 41 та 51 об'їжджатимуть за маршрутом: вулиця Городоцька – вулиця Шевченка – вулиця Клепарівська – вулиця Липинського. У зворотному напрямку рух відбуватиметься без змін.

об'їжджатимуть за маршрутом: вулиця Городоцька – вулиця Шевченка – вулиця Клепарівська – вулиця Липинського. У зворотному напрямку рух відбуватиметься без змін. Маршрутки №15 у напрямку до вулиці Медової Печери курсуватимуть такими вулицями: Устияновича – Бібліотечна – Дорошенка – Бандери – Вербицького – Коперника – Вітовського – площа Франка – вулиця Франка – Зелена – далі їхатимуть за звичним маршрутом.

у напрямку до вулиці Медової Печери курсуватимуть такими вулицями: Устияновича – Бібліотечна – Дорошенка – Бандери – Вербицького – Коперника – Вітовського – площа Франка – вулиця Франка – Зелена – далі їхатимуть за звичним маршрутом. Автобуси №29 і 43 курсуватимуть без змін, однак можливі тимчасові затримки у русі внаслідок перекриття вулиць на момент проходження ділянки учасниками забігу.

курсуватимуть без змін, однак можливі тимчасові затримки у русі внаслідок перекриття вулиць на момент проходження ділянки учасниками забігу. Маршрутки №37,46, 47, 53, 61 та 39 з вулиці Підвальної курсуватимуть за маршрутом: вулиця Хмельницького – вулиця Замарстинівська із виїздом на вулицю Липинського – далі їхатимуть, як зазвичай.

з вулиці Підвальної курсуватимуть за маршрутом: вулиця Хмельницького – вулиця Замарстинівська із виїздом на вулицю Липинського – далі їхатимуть, як зазвичай. Автобуси №9 їздитимуть за маршрутом: вулиця Княгині Ольги – вулиця Сахарова – вулиця Вітовського – вулиця Франка – вулиця Винниченка – вулиця Підвальна – площа Данила Галицького – вулиця Гонти – вулиця Хмельницького – вулиця Замарстинівська – вулиця Липинського – далі курсуватимуть, як зазвичай.

Зауважте! Львів'ян просять вибачити за тимчасові незручності. Для зменшення заторів, містян закликають обмежити користування приватним транспортом на вулицях, де проводитимуть заходи.



Громадський транспорт курсуватиме зі змінами / Фото ЛМР