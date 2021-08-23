В частности, из-за большого праздничного концерта на площади возле Академии сухопутных войск часть улицы Стрыйской перекроют. С 6:00 24 августа до 6:00 25 августа на участке от улицы Сахарова до Героев Майдана ограничат проезд транспорта.

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Общественный транспорт Львова будет курсировать с изменениями

Из-за перекрытия улицы Стрыйской троллейбусы №25 не будут курсировать, а автобусы № 3а, 18 и 44 будут объезжать закрытый участок через улицы Франко, Панаса Мирного, Чмолы и в обратном направлении.

Кроме того, 24 августа, в связи с проведением "Марша непокоренных" и "Забега в вышиванках", на нескольких улицах ситуативно перекроют движение.

С 9:00 ч до 11:00 перекроют движение по маршруту марша: Лычаковское кладбище – улица Мечникова – улица Чехова – улица Лычаковская – Таможенная площадь – улица Винниченко – Мемориал памяти Героев Небесной Сотни. Автобусы и электротранспорт будут курсировать без изменений.

Из-за "Забега в вышиванках" с 9:00 до 11:00 перекроют движение транспорта на проспекте Чорновила от улицы Липинского по проспекту Свободы до улицы Коперника. Троллейбусы №33 временно не будут курсировать, а городской общественный транспорт будет ездить с временными изменениями.

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Как будут курсировать городские автобусы

Автобусы №1А, 8А, 8 и 22 будут курсировать до пересечения улицы Липинского – проспекта Черновола.

Автобусы №3а будут ехать до площади Петрушевича.

Автобусы №5А будут курсировать до площади Мытной.

Автобусы №6а и 52 будут ездить в церковь Святой Анны – улицы Защитников Украины.

Автобусы № 7, 17, 20, 25, 31, 34, 41 и 51 будут объезжать по маршруту: улица Городецкая – улица Шевченко – улица Клепаровская улица Липинского. В обратном направлении движение будет происходить без изменений.

Маршрутки №15 по направлению к улице Медовой Пещеры будут курсировать по следующим улицам: Устияновича – библиотечная – Дорошенко – Бандеры – Вербицкого – Коперника – Витовского – площадь Франко – улица Франко – Зеленая – дальше будут ехать по привычному маршруту.

Автобусы №29 и 43 будут курсировать без изменений, однако возможны временные задержки в движении вследствие перекрытия улиц на момент прохождения участка участниками забега.

Маршрутки №37,46, 47, 53, 61 и 39 по улице Подвальной будут курсировать по маршруту: улица Хмельницкого – улица Зелена с выездом на улицу Липинского – дальше ехать, как обычно.

Автобусы №9 будут ездить по маршруту: улица Княгини Ольги – улица Сахарова – улица Витовского – улица Франко – улица Винниченко – улица Подвальная – площадь Даниила Галицкого – улица Гонты – улица Хмельницкого – улица Зелена – улица Липинского – дальше будут курсировать, как обычно.

Обратите внимание! Львовян просят извинить за временные неудобства. Для уменьшения пробок, горожан призывают ограничить пользование частным транспортом на улицах, где будут проводить мероприятия.

Общественный транспорт будет курсировать с изменениями / Фото ЛГС