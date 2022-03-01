При львовской таможне открыли международный гуманитарный штаб
Источник:Львовская таможня
При львовской таможне был создан международный гуманитарный штаб "Помощи UALviv". Он начал работу 1 марта.
Штаб был открыт совместно с волонтерами. Его задача – направить всю работу на помощь украинской армии.
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Нельзя оставаться в стороне, когда на нашу землю с войной пошли две соседние страны, когда враги бомбят Киев и Харьков, Чернигов и Сумы. Мы сплачиваемся. Активисты нашего штаба – работники Львовской таможни и волонтеры,
– рассказал исполняющий обязанности начальника Даниил Меньшиков.
Штаб будет обеспечивать беспрепятственное движение гуманитарных грузов и всего необходимого для Вооруженных сил Украины.
Контакты Штаба:
- номера телефонов +38 093 450 82 97, +38 093 450 82 91;
- электронная почта: info.dopomohtyua@gmail.com;
- фейсбук-страница.
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