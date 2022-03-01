Штаб відкрили спільно з волонтерами. Його завдання – спрямувати усю роботу на допомогу українській армії.

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Не можна залишатись осторонь, коли на нашу землю з війною пішли дві сусідні країни, коли вороги бомблять Київ і Харків, Чернігів і Суми. Ми гуртуємось. Активісти нашого штабу – працівники Львівської митниці та волонтери,

– розповів виконувач обов'язки начальника Даниїл Меньшиков.

Штаб забезпечуватиме безперешкодне переміщення гуманітарних вантажів та всього необхідного для Збройних сил України.

Контакти Штабу:

номери телефонів +38 093 450 82 97, +38 093 450 82 91;

e-mail: info.dopomohtyua@gmail.com;

фейсбук-сторінка.

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