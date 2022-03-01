За її словами, потік громадян на кордоні України з країнами ЄС та Молдови дещо зменшився. Рівень завантаженості пунктів пропуску наразі також пішов на спад.

У порівнянні із станом черг за останні 12 годин (з 00:00 01 березня), відзначається, що кількість автомобілів, які очікують перетину кордону зменшилася приблизно з 15 тисяч до 6 500 автівок. Черги пішоходів – 50-180 осіб.

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Детально про усю інформацію щодо черг можна отримати на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Західний Кордон.

Де зараз найменш завантажені пункти пропуску:

на кордоні з Польщею: "Ягодин", "Устилуг" і "Краківець";

на кордоні зі Словаччиною: пішохідний "Малі Селменці";

на кордоні з Угорщиною: в усіх пунктах пропуску від 10 до 50 авто;

на кордоні з Румунією: "Солотвино";

на кордоні з Молдовою: усі вільні.

Нагадаємо, усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі.

Прикордонники України, а також наші закордонні колеги докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України. Дякуємо усім законослухняним співвітчизникам за розуміння та дотримання порядку на державному кордоні,

– йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

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