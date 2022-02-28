Кожен зараз може підтримати охоронців кордону, перерахувавши кошти на рахунки. Для цього відкрили відповідні рахунки у гривнях, доларах та євро.
Важливо Monobank запустив сайт для тих, хто хоче допомогти Україні з-за кордону фінансово
Зібрані кошти з цих рахунків направлять на зміцнення обороноздатності прикордонного відомства. Про це попросили у Державній прикордонній службі України.
Ми дякуємо усім небайдужим, хто у ці важкі дні підтримують нас морально, інформаційно, молитвами, а також стаючи до строю з резерву,
– зазначили прикордонники.
Банківські реквізити для допомоги прикордонникам
Допомога у гривнях:
Одержувач: Військова частина 2144
Код ЄДРПОУ 14321653
Банк: ДКСУ м. Київ МФО 820172
Р/р UA918201720313241001301001123
Призначення платежу: "Допомога для потреб Державної прикордонної служби України"
Допомога в євро
Beneficiary (name and address): Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). UA 79010 Львiвська м. Львiв, вул. Личакiвська, 74 (Lychakivska Street 74, Lviv)
IBAN: UA173052990000025308031000667
Account with institution (name and address): JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2X
CHARITABLE DONATION
ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS:
00886700401 – Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: COBADEFF
Or 6231605145 – J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT: CHASDEFX
Допомога у доларах
Beneficiary (name and address): Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). UA 79010 Львiвська, м. Львiв, вул. Личакiвська, 74 (Lychakivska Street 74, Lviv)
IBAN: UA113052990000025304041000253
Account with institution (name and address): JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2X CHARITABLE DONATION
ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS: 001-1-000080 – JP Morgan Chase Bank, New York, USA
SWIFT: CHASUS33
Or 890-0085-754 – The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N
Як ще допомогти українській армії фінансово
Національний банк також відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії.
Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708
Детальніше про це, як фінансово підтримати українську армію – дізнавайтесь за посиланням.
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