Кожен зараз може підтримати охоронців кордону, перерахувавши кошти на рахунки. Для цього відкрили відповідні рахунки у гривнях, доларах та євро.

Важливо Monobank запустив сайт для тих, хто хоче допомогти Україні з-за кордону фінансово

Зібрані кошти з цих рахунків направлять на зміцнення обороноздатності прикордонного відомства. Про це попросили у Державній прикордонній службі України.

Ми дякуємо усім небайдужим, хто у ці важкі дні підтримують нас морально, інформаційно, молитвами, а також стаючи до строю з резерву,

– зазначили прикордонники.

Банківські реквізити для допомоги прикордонникам

Вказані нижче реквізити для допомоги прикордонникам можна також отримати за посиланням.

Допомога у гривнях:

Одержувач: Військова частина 2144

Код ЄДРПОУ 14321653

Банк: ДКСУ м. Київ МФО 820172

Р/р UA918201720313241001301001123

Призначення платежу: "Допомога для потреб Державної прикордонної служби України"

Допомога в євро

Beneficiary (name and address): Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). UA 79010 Львiвська м. Львiв, вул. Личакiвська, 74 (Lychakivska Street 74, Lviv)

IBAN: UA173052990000025308031000667

Account with institution (name and address): JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT: PBANUA2X

CHARITABLE DONATION

ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS:

00886700401 – Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: COBADEFF

Or 6231605145 – J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT: CHASDEFX

Допомога у доларах

Beneficiary (name and address): Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). UA 79010 Львiвська, м. Львiв, вул. Личакiвська, 74 (Lychakivska Street 74, Lviv)

IBAN: UA113052990000025304041000253

Account with institution (name and address): JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2X CHARITABLE DONATION

ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS: 001-1-000080 – JP Morgan Chase Bank, New York, USA

SWIFT: CHASUS33

Or 890-0085-754 – The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT: IRVT US 3N

Як ще допомогти українській армії фінансово

Національний банк також відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Детальніше про це, як фінансово підтримати українську армію – дізнавайтесь за посиланням.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.